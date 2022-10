https://fr.sputniknews.africa/20221018/les-drones-peuvent-ils-changer-la-donne-dans-le-sahara-occidental-1056554494.html

Les drones peuvent-ils changer la donne dans le Sahara occidental?

La course à la production de drones fait rage au Maghreb, avec la participation d'Israël. Ce type d'armement peut-il changer la face du conflit dans le Sahara...

2022-10-18T20:59+0200

maghreb

maroc

algérie

drone

conflit au sahara occidental

front polisario

Les tensions entre les pays du Maghreb ont récemment pris une nouvelle tournure, dans le sillage d’une course effrénée à l’armement et en particulier aux drones. Selon les médias, le Maroc aurait récemment conclu un accord avec Israël pour la construction d’usines de drones. Un armement sophistiqué qui colle ave les stratégies "zéro perte" développée dans les conflits modernes, comme le déclare à Sputnik Mokhtar Saïd Mediouni, ancien colonel de l’armée de l’air algérienne, expert en questions de défense et de sécurité.Peut-être pas suffisant néanmoins pour faire basculer le conflit dans le Sahara occidental, l’expert rappelant que "ce ne sont pas les drones qui font gagner les guerres, mais la justesse des causes". Et Mokhtar Saïd Mediouni rappelle que tout l’armement occidental livré à l’Ukraine ne lui a pour l’instant pas permis de renverser la situation.Terrain de jeu favorableReste que le Sahara occidental offre un terrain favorable au déploiement de drones militaires, affirme à Sputnik Yaakov Kedmi, ancien officier du renseignement israélien.Il ne serait donc pas étonnant de voir les deux parties continuer à s’équiper en drones militaires, conclut pour sa part Yuri Lyamin, expert du Centre d'analyse des stratégies et des technologies. D’autant que la Chine lorgne également sur le marché de l’armement dans la région.Outre les deux puissances maghrébines, le front Polisario a lui aussi récemment annoncé s’équiper en drones. Ces derniers pourraient être livrés par l’Iran, selon des médias marocains.

