"Tout ce que nous avons": la Lituanie invite l'Otan à livrer des armes à l’Ukraine sans limite

Le chef de la diplomatie lituanienne a incité les alliés de l'Otan à fournir à l'armée ukrainienne toutes les munitions qu’ils possèdent dans leurs réserves. 08.10.2022, Sputnik Afrique

La Lituanie a toujours "défendu à tous les niveaux possibles la position selon laquelle l'Ukraine a besoin de "tout ce que nous avons"", a déclaré le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, dans une interview accordée à Ukrinform.D’après lui, les alliés de l’Alliance atlantique ne peuvent plus justifier leur refus d’envoyer des munitions à Kiev en affirmant que ces armes soit sont technologiquement complexes, soit pourraient être détruites."Nos stocks doivent être disponibles pour l'armée ukrainienne"Le ministre a qualifié ces discussions de "sans fondement". "Je l'ai déjà dit plus d’une fois et je le répète maintenant, tous nos stocks doivent être disponibles pour l'armée ukrainienne", a-t-il lancé.Moscou avait auparavant envoyé une note aux pays de l'Otan quant aux livraisons d'armes à l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la fourniture des armes et munitions à Kiev par les pays occidentaux ne changerait pas les objectifs de l'opération spéciale russe.

