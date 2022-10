https://fr.sputniknews.africa/20221007/un-drone-filme-lartillerie-russe-en-train-de-detruire-des-blindes-ukrainiens-1056428009.html

Un drone filme l’artillerie russe en train de détruire des blindés ukrainiens

La Défense russe a publié une vidéo qui montre la destruction de plusieurs véhicules blindés de l'armée ukrainienne par des frappes de l'artillerie. 07.10.2022, Sputnik Afrique

Un convoi blindé ukrainien a été anéanti récemment par l'artillerie russe au cours de l'opération militaire spéciale, témoigne une vidéo dévoilée de 7 octobre par le ministère de la Défense.La Défense n’a toutefois pas indiqué dans quelle zone le convoi blindé ukrainien avait été ciblé.Le 4 octobre, le ministère russe avait dévoilé une autre vidéo montrant notamment la destruction d'une vingtaine de véhicules blindés ukrainiens.Opération militaire spécialeLa Russie a lancé l’opération militaire spéciale en Ukraine le 24 février. Son but est, selon le Président Vladimir Poutine, de "protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant huit ans". Pour le dirigeant russe, l'objectif ultime de cette opération est de libérer le Donbass et d’établir les conditions garantissant la sécurité de la Russie.

