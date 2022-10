https://fr.sputniknews.africa/20221006/les-suedois-ont-trouve-des-preuves-de-sabotage-des-gazoducs-nord-stream-1056421863.html

Les Suédois ont trouvé des preuves de sabotage des gazoducs Nord Stream

Les services de renseignement suédois ont recueilli des preuves supplémentaires venant conforter la thèse d’un sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2... 06.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-06T19:28+0200

Une forte suspicion de sabotage grossier. C’est avec ces termes que les services de renseignement suédois (SEPO) ont annoncé dans un communiqué de presse avoir terminé leurs investigations sur les lieux du sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Ils ont expliqué avoir travaillé sur place en coopération avec les garde-côtes, l’armée et la police suédoise.Le renseignement suédois a déclaré avoir effectué des saisies sur les lieux. Celles-ci seront ensuite analysées. La thèse des détonations est renforcée.Le procureur Mats Ljungqvist a annoncé à son tour la poursuite de l’enquête préliminaire sans toutefois donner plus d'informations. Il a expliqué que cette affaire était hautement sensible et que l’enquête préliminaire resterait confidentielle.

