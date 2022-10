https://fr.sputniknews.africa/20221004/un-economiste-americain-parierait-sur-une-action-des-usa-et-de-la-pologne-contre-les-nord-stream-1056402486.html

Un économiste américain "parierait" sur une action des USA et de la Pologne contre les Nord Stream

Un économiste américain "parierait" sur une action des USA et de la Pologne contre les Nord Stream

Au micro de Bloomberg, un économiste, Jeffrey Sachs, a accusé les États-Unis et la Pologne d’être derrière les explosions sur les gazoducs Nord Stream... 04.10.2022, Sputnik Afrique

Washington et probablement Varsovie sont responsables du sabotage des pipelines Nord Stream en mer Baltique le 26 septembre, assure à Bloomberg l’économiste américain et directeur de l’Institut de la Terre, Jeffrey Sachs, avançant des arguments économiques.Selon lui, l’économie européenne ralentit "très, très fort", étant "frappée par la coupure soudaine de l’énergie". Une situation qui profite économiquement à Washington.Le motif US de saper les Nord StreamWashington a le motif et les technologies pour saboter ces gazoducs reliant la Russie à l’Europe tandis que les raisons pour lesquelles Moscou aurait organisé ces explosions sont absurdes, confie à Sputnik un ancien sénateur américain, Richard Black.Les États-Unis voulaient exclure toute possibilité de relancer les livraisons du gaz via le Nord Stream dans la mer Baltique. Ils craignaient que les Européens s’insurgent à l’approche de l’hiver et qu’ils réclament la levée des sanctions et la reprise d’alimentation en gaz à leurs gouvernements.

