"Non à la CEDEAO, à bas la France!": une nouvelle manifestation au Burkina Faso – images

"Non à la CEDEAO, à bas la France!": une nouvelle manifestation au Burkina Faso – images

Après un coup d’État et des manifestations antifrançaises, une nouvelle mobilisation s’est tenue au Burkina Faso. Cette fois-ci, la population a protesté... 04.10.2022, Sputnik Afrique

Sur fond de manifestations antifrançaises, un rassemblement contre la mission de la CEDEAO au Burkina Faso s’est déroulé le 3 octobre à Ouagadougou, quelques jours après un nouveau coup d’État.Les manifestants ont ainsi protesté contre la venue annoncée d’une délégation de cette mission sud-africaine [la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest] pour évaluer la situation locale.Cette annonce a été faite après que le chef de la CEDEAO et le Président bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló, se sont entretenus avec Emmanuel Macron à l’Élysée. La ministre bissau-guinéenne des Affaires étrangères, Suzi Carla Barbosa, a ensuite été dépêchée à Ouagadougou.Interrogés par les médias locaux, les participants dénoncent l’absence de soutien de la part la CEDEAO par le passé:De plus, ils craignent une ingérence dans les affaires intérieures burkinabés:Enfin, les manifestants ont investi les rues pour exprimer leur soutien au nouvel homme fort du pays:Ce qu’en dit TraoréIbrahim Traoré a cependant déclaré dans un communiqué apprendre "avec stupéfaction et regret" ce mouvement protestataire. Il a constaté "la circulation de messages appelant à empêcher le bon déroulement de cette mission" qui a un caractère diplomatique, soit une prise de contact avec les nouvelles autorités burkinabés. Il a également renouvelé "son appel au calme, à la retenue".Il a aussi condamné les dégradations des institutions françaises par les manifestants. Il a par ailleurs évoqué le souhait burkinabé de modifier les modalités du partenariat avec la France. Quant à l’apparition de drapeaux russes au milieu de foules de manifestants, le capitaine a dit ignorer sa cause. Mais il a réaffirmé que le pays de Pouchkine reste toujours le partenaire du Burkina Faso, "comme les autres".

