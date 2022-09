https://fr.sputniknews.africa/20220924/terrorisme-en-afrique-de-louest-et-au-sahel-la-cedeao-demande-plus-daide-internationale-1056279979.html

Terrorisme en Afrique de l’ouest et au Sahel: la CEDEAO demande plus d’aide internationale

La communauté internationale a été appelée à s’impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l’ouest et au Sahel, a déclaré ce samedi 24 septembre le président de la CEDEAO et de la Guinée-Bissau.Il a rappelé qu’une grande partie du continent africain et surtout le côté occidental étaient menacés par le terrorisme, l’extrémisme violent et la criminalité transnationale.Une menace mondialeCes dernières années, le niveau du terrorisme ne cesse de croître dans cette région malgré plusieurs missions militaires internationales dont l’opération française Barkhane. La France a par ailleurs dû se retirer du Mali vers le Niger, après huit ans de présence, sur fond d’accusations de Bamako de contribuer à la prolifération du terrorisme au pays.En mai, le secrétaire général de l’Onu a fait part de la hausse d’attaques terroristes dans le Sahel. Il a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un problème régional mais d’une menace pour le monde entier. Antonio Guterres a réitéré ses propos lors de l’Assemblée générale, tout en faisant valoir une "urgence" et "une situation humanitaire déjà catastrophique".En décembre dernier, l'Union africaine et les Nations unies se sont engagées à travailler ensemble, en tandem avec la CEDEAO et le G5 Sahel qui réunit cinq pays du Sahel, pour améliorer l’action globale menée en matière de sécurité, de gouvernance et de développement à travers le Sahel.

