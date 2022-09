https://fr.sputniknews.africa/20220924/junte-au-service-de-lobscurantisme-le-premier-ministre-malien-dezingue-le-gouvernement-francais-1056280114.html

"Junte au service de l’obscurantisme": le Premier ministre malien dézingue le gouvernement français

"Junte au service de l'obscurantisme": le Premier ministre malien dézingue le gouvernement français

Le gouvernement français a été vivement attaqué par le Premier ministre malien par intérim, Abdoulaye Maïga, à la tribune de l’Onu. Celui-ci a reproché aux... 24.09.2022, Sputnik Afrique

Séquence choc à l’Assemblée générale de l'Onu, où le Premier ministre malien par intérim a taclé, à plusieurs reprises, les autorités françaises. Abdoulaye Maïga a en effet fustigé la fin précipitée de l’opération Barkhane, estimant que la France avait "poignardé" le Mali dans le dos.Il a également reproché à Paris d’avoir "commandité" les sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali. Le haut responsable a plus généralement accusé la France d’avoir abandonné ses valeurs humanistes, héritées des Lumières.Une position très offensive, puisque le responsable a martelé ces propos trois fois d’affilée, entrecoupés par quelques applaudissements.Tensions diplomatiquesLe Mali et la France sont à couteaux tirés depuis plusieurs mois sur le terrain diplomatique. L’ambassadeur français a été expulsé du Mali en janvier dernier, après avoir remis en cause les autorités de Transition.Le Mali reproche également à la France de soutenir le terrorisme sur son sol. Bamako a d’ailleurs récemment saisi l’Onu à ce sujet.Des tensions qui se sont encore traduites par l’arrestation de deux militaires de l’ambassade de France, mi-septembre. Un temps soupçonnés d’espionnage, ils avaient finalement été libérés.La France a définitivement quitté le Mali mi-août, alors qu’elle y officiait militairement depuis presque dix ans.

