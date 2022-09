Deux militaires de l’ambassade de France au Mali arrêtés puis relâchés

https://fr.sputniknews.africa/20220916/deux-militaires-de-lambassade-de-france-au-mali-arretes-puis-relaches-1056201270.html

L’arrestation puis la libération de deux militaires attachés à l’ambassade française au Mali, a provoqué de nombreuses interrogations. Des rumeurs d’espionnage... 16.09.2022, Sputnik Afrique

Deux militaires de l’ambassade française à Bamako ont été arrêtés ce 15 septembre, avant d’être relâchés, rapporte Libération. Les deux hommes ont été aperçus en train de prendre des photos près d’un terrain de football, pour actualiser un plan d’évacuation à destination des ressortissants français en cas d’urgence, a affirmé une source du ministère des armées au quotidien.Des enfants jouant dans les alentours ont alors alerté des militaires maliens qui ont finalement interpellé les deux agents de l’ambassade. Des rumeurs d’espionnage ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Les autorités maliennes ont également nourri des soupçons, avant de procéder aux vérifications d’usage.L’ambassade et le consulat de France ont temporairement fermé leurs portes après l’incident.Tensions diplomatiquesCet épisode illustre une nouvelle fois la tension qui règne entre Paris et Bamako depuis des mois. Fin janvier, l’ambassadeur français avait ainsi été expulsé du pays, suite à ses critiques contre les autorités de la Transition. Une expulsion qui a amené la France à serrer la vis sur l’attribution des visas aux officiels maliens.Par ailleurs, Bamako reproche à Paris d’avoir fourni des armes et des renseignements à des groupes terroristes lors de son intervention militaire. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, a récemment promis d’en apporter la preuve au Conseil de sécurité de l’Onu.La France a pour sa part retiré du pays les derniers soldats de l’opération "Barkhane" mi-août dernier.

