"Barkhane, dehors!", "À bas la France!": des Nigériens descendent dans la rue – images

"Barkhane, dehors!", "À bas la France!": des Nigériens descendent dans la rue – images

Alors que les troupes françaises ont quitté le Mali pour le Niger, des manifestants se sont réunis ce 18 septembre dans la capitale nigérienne Niamey pour protester contre la présence militaire française.Les participants brandissaient des pancartes "La France, dégage!", "Barkhane doit partir", "La France finance et parraine le terrorisme au Sahel", à en croire les images relayées sur les réseaux sociaux.Des drapeaux nigériens et russes ont été aperçus.Les manifestants ont arpenté plusieurs rues de la capitale avant de tenir un meeting devant le siège de l'Assemblée nationale, a indiqué un correspondant de l’AFP.La France accusée de soutenir le terrorismeEn août, une marche avec les mêmes revendications a plus tôt été interdite à Niamey. Une pétition en ligne a été ensuite lancée, exigeant le départ des soldats français du pays, ainsi que de "toute autre force maléfique dont l’objectif est de déstabiliser et/ou piller les ressources de notre pays et du Sahel".Le Niger fait face aux attaques régulières et meurtrières de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda* et à Daech*, ainsi qu’à Boko Haram*. Le mois dernier, le Mali voisin avait officiellement accusé la France de soutenir des groupes terroristes.*Organisation terroriste interdite en Russie

