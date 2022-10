https://fr.sputniknews.africa/20221004/burkina-faso-deja-en-partenariat-avec-la-russie-il-faut-discuter-des-termes-avec-la-france-1056391610.html

Burkina Faso: "déjà en partenariat" avec la Russie, il faut "discuter des termes" avec la France

Burkina Faso: "déjà en partenariat" avec la Russie, il faut "discuter des termes" avec la France

La Russie est un partenaire du Burkina Faso, ce qui se manifeste notamment dans la coopération sécuritaire, a annoncé à la radio RFI le capitaine Ibrahim... 04.10.2022, Sputnik Afrique

Le capitaine Ibrahim Traoré, qui vient de prendre le pouvoir au Burkina Faso en destituant le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a dressé, dans sa première interview donnée à RFI, les axes de sa future coopération avec la Russie et la France.Concernant les manifestants qui s’étaient rassemblés dans la capital dès le soir du 30 septembre, certains brandissant des drapeaux russes, le nouveau dirigeant a tranché: "Je ne vois pas quelle particularité il y a à voir un drapeau russe que l'on brandit à Ouagadougou"."Discuter des termes du partenariat"Quant à la France, qui est présente au Burkina Faso avec la force Sabre, contingent des forces spéciales basé à Kamboinsin qui forme les Burkinabés, elle reste une partenaire, mais avec des nuances.Le futur du paysLe capitaine de 34 ans qui s’est proclamé nouveau chef de l’État le 30 septembre a fait savoir qu’il ne voulait pas devenir le président de transition et être chargé des affaires courantes. Il a assuré qu’avant la fin de l’année "les assises des forces vives […] désigneront un président de transition".Le lieutenant-colonel Damiba, qui a finalement accepté de démissionner après deux jours de confusion, est actuellement au Togo. Le nouveau dirigeant a assuré qu’il n’y a "pas de problème" entre eux.Le capitaine Traoré a par ailleurs condamné les dégradations des institutions françaises par les manifestants:Le week-end dernier, les manifestants soutenant le capitaine Traoré, échauffés par des informations selon lesquelles Paris épaule le dirigeant destitué, ont tenté d’incendier les abords de l’ambassade de France. L’Hexagone a fermement condamné ces agissements, en déclarant n’être pas "partie prenante" de la crise politique et militaire au Burkina Faso.

