Les chefs militaires burkinabés apportent leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré

Les chefs militaires burkinabés apportent leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré

La hiérarchie militaire du Burkina Faso a déclaré soutenir "à l’unanimité" le capitaine Ibrahim Traoré qui a renversé le Président Sandaogo Damiba. Cette... 03.10.2022, Sputnik Afrique

Quelques jours après le renversement du Président Paul-Henri Sandaogo Damiba, le commandement de l’armée burkinabè a apporté son soutien au capitaine Traoré, nouveau chef de l’État et leader du MPSR."Cela pour dire aux populations de vaquer à leurs occupations et de se départir de certaines informations et allégations qui ne sont pas forcément vraies et qui tentent d’agiter et discréditent sur le fonctionnement de l’armée ou sur la cohésion au sein des forces armées nationales", ont-ils ajouté.Crise militaro-politiqueLa confusion règne au Burkina Faso depuis le 30 septembre quand, entouré de militaires, le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, s’est proclamé nouveau chef de l’État.Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, qui a pris le pouvoir en janvier 2022, a finalement accepté de démissionner le 2 octobre, après deux jours de tensions marquées par des manifestations.Lomé a plus tard confirmé qu’il se trouvait au Togo.Pendant 3 jours, plusieurs manifestations antifrançaises ont eu lieu au Burkina Faso, réclamant le départ de Paul-Henri Damiba, la fin de la présence militaire française au Sahel et une coopération militaire avec la Russie.

