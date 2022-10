https://fr.sputniknews.africa/20221003/le-president-renverse-du-burkina-faso-se-trouve-au-togo-1056386640.html

Le Président renversé du Burkina Faso se trouve au Togo

Le Président renversé du Burkina Faso se trouve au Togo

Le gouvernement togolais a confirmé lundi que le Président renversé du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, se trouve au Togo. 03.10.2022, Sputnik Afrique

Paul-Henri Sandaogo Damiba, Président renversé du Burkina Faso, se trouve au Togo dans l'esprit de l'engagement du pays "à la paix dans la sous-région", a annoncé ce lundi 3 octobre le ministre togolais de la Communication et porte-parole du gouvernement, Akodah Ayewouadan."Le Togo, comme la Cédéao, salue le fait que l'esprit de paix l'ait emporté", a ajouté le responsable dans une déclaration aux médias. L'accueil de "M. Damiba fait partie de cet esprit", précise-t-il.Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a accepté de démissionner sous conditions le 2 octobre, après deux jours de tensions marquées par des manifestations à Ouagadougou.Il a posé comme condition à sa démission sa sécurité et celle de ses soutiens, ainsi que le respect des engagements à l'égard de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) pour un retour du pouvoir aux civils d'ici juillet 2024.La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a salué dimanche soir dans un communiqué les différentes parties burkinabè pour "avoir accepté un règlement pacifique de leurs différends", et annoncé l'envoi d'une délégation à Ouagadougou dès demain mardi.La visite d'une délégation ouest-africaine à Ouagadougou initialement prévue lundi, a été reportée d'un jour pour des "raisons logistiques", ont indiqué les autorités du Burkina Faso et des sources diplomatiques.La visite de cette délégation de la Cédeao avait été annoncée pour lundi par l'organisation régionale.

