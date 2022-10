https://fr.sputniknews.africa/20221001/tout-le-monde-sait-que-les-americains-ont-fait-sauter-nord-stream-declare-un-depute-bulgare-1056366616.html

"Tout le monde sait que les Américains ont fait sauter Nord Stream", déclare un député bulgare

"Tout le monde sait que les Américains ont fait sauter Nord Stream", déclare un député bulgare

Le député bulgare Kostadin Kostadinov a affirmé que le sabotage des gazoducs Nord Stream était l’œuvre des États-Unis. Il craint désormais que la centrale... 01.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-01T18:46+0200

2022-10-01T18:46+0200

2022-10-01T18:46+0200

sabotage des gazoducs nord stream

nord stream 2

états-unis

sabotage

bulgarie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103488/23/1034882302_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_06c416b9a06b5dc18416bd825f1927da.jpg

Les langues commencent à se délier, quelques jours après le sabotage des gazoducs Nord Stream en mer Baltique. Après des élus polonais et français, c’est désormais au tour du député bulgare Kostadin Kostadinov de donner sa version des faits sur la chaîne Eurocom.Comme beaucoup, le président du parti Renaissance a clairement pointé du doigt la responsabilité des États-Unis dans cet incident. Washington pourrait à présent cibler la centrale nucléaire de Zaporojié, redoute désormais l’élu.Le responsable a souligné qu’une catastrophe nucléaire à Zaporojié dépeuplerait la région, comme à Tchernobyl, ce que ne souhaitent ni Kiev ni Moscou. Il a ajouté craindre pour la Bulgarie.Pas le seul à avoir des doutesKostadin Kostadinov n’est pas le premier à tourner ses soupçons vers les États-Unis après l’attaque contre les gazoducs. L’ancien ministre des Affaires étrangères polonais, Radek Sikorski, avait ainsi adressé ses remerciements à l’oncle Sam sur Twitter, suite aux sabotages.En France, l’ex-bras droit de Marine Le Pen, Florian Philippot a également ciblé les États-Unis, les accusant d’être des "fauteurs de guerre". Même certitude chez l’économiste Philippe Herlin, pour qui la thèse d’un inside job russe ne tient pas la route, Moscou n’ayant qu’à "tourner le robinet" pour couper le gaz aux européens. "Ça vient des US bien sûr", a affirmé l’essayiste sur Twitter.Accusé par certains médias occidentaux d’avoir saboté ses propres infrastructures, Moscou a qualifié cette thèse d’"absurde et stupide". La Russie a par ailleurs ouvert une enquête pour acte de terrorisme international.

états-unis

bulgarie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sabotage des gazoducs nord stream, nord stream 2, états-unis, sabotage, bulgarie