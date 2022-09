https://fr.sputniknews.africa/20220925/larmee-russe-detruit-8-drones-kamikazes-qui-se-dirigeaient-vers-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie--1056286311.html

L’armée russe détruit 8 drones kamikazes qui se dirigeaient vers la centrale nucléaire de Zaporojié

L’armée russe détruit 8 drones kamikazes qui se dirigeaient vers la centrale nucléaire de Zaporojié

L’armée russe détruit 8 drones kamikazes qui se dirigeaient vers la centrale nucléaire de Zaporojié. 25.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-25T13:02+0200

2022-09-25T13:02+0200

2022-09-25T13:31+0200

donbass. opération russe

zaporojie

kamikaze

russie

centrale nucléaire

ministère russe de la défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045140172_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_835e320d52763fe920956df2a6a0d8c0.jpg

Les forces armées russes ont déjoué une tentative d’attaque contre la centrale nucléaire de Zaporojié. Huit drones kamikazes ukrainiens qui s’y dirigeaient ont été abattus, a déclaré ce 25 septembre le ministère russe de la Défense.En ces dernières 24 heures, des chasseurs russes ont également éliminé deux MiG-29 ukrainiens réaménagés pour transporter des missiles américains HARM, dans la région de Nikolaïev, a souligné le porte-parole de l’instance dans le bilan actualisé de l'opération militaire.En plus de cela, 18 projectiles de production américaine HIMARS, trois d’Olkha et trois missiles supersoniques américains HARM ont été interceptés.Un système de lance-roquettes multiples HIMARS a été détruit dans la région de Nikolaev.Parmi les équipements militaires abattus figurent également un OSA (véhicule antiaérien de missile sol-air), une canonnière type Guyrza qui naviguait près du port Otchakov, un radar antiaérien, ainsi que deux entrepôts de munitions.Pertes humainesEnviron 100 mercenaires ont été éliminés dans la région de Zaporojié suite à des frappes aériennes russes. L’Ukraine a aussi eu plus de 100 militaires tués ou blessés en direction de Nikolaev-Kryvoï Rog.

zaporojie

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zaporojie, kamikaze, russie, centrale nucléaire, ministère russe de la défense