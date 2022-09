https://fr.sputniknews.africa/20220910/la-defense-russe-actualise-le-bilan-de-son-operation-militaire-en-ukraine-1056138677.html

Le bilan de l'opération militaire en Ukraine actualisé par l'armée russe

Lors des dernières 24 heures de son opération militaire en Ukraine, l’armée russe a neutralisé 300 militaires ukrainiens dont des nationalistes. Parmi les... 10.09.2022, Sputnik Afrique

En 24 heures, la Russie a utilisé des armes de haute précision contre les troupes de Kiev, a indiqué ce 10 septembre la Défense russe.Environ 300 militaires ukrainiens, dont des membres du groupe nationaliste Kraken ont été éliminés.De plus, 13 drones ukrainiens ont été abattus et cinq obus de lance-roquettes multiples HIMARS ont été interceptés.Sept batteries ukrainiennes d’artillerie et un obusier M777 de 155 mm de production américaine ont été détruits en République populaire de Donetsk (RPD), ainsi que sept postes de commandements, 48 détachements d’artillerie et six entrepôts de munitions dans la région de Zaporojié. Une station radar a été mise hors service dans la région de Nikolaïev.Regroupement des troupesLa Défense russe a aussi déclaré avoir regroupé certaines de ses forces en direction de la RPD au cours de ces trois derniers jours, en se retirant de la zone de Balakleïa et d’Izioum. Cela pour concentrer ses efforts à libérer le Donbass. Diverses manœuvres de diversion ont aussi été employées.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 293 avions, 152 hélicoptères, 1.929 drones, 374 systèmes de défense antiaérienne, 4.870 chars et autres véhicules blindés, 830 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.375 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 5.432 unités de véhicules militaires.

