https://fr.sputniknews.africa/20220910/la-defense-russe-actualise-le-bilan-de-son-operation-militaire-en-ukraine-1056134389.html

La Défense russe annonce le redéploiement de ses forces vers la République populaire de Donetsk

La Défense russe annonce le redéploiement de ses forces vers la République populaire de Donetsk

La Défense russe a annoncé avoir regroupé ses forces vers la République populaire de Donetsk. 10.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-10T16:05+0200

2022-09-10T16:05+0200

2022-09-10T16:29+0200

donbass. opération russe

donbass

russie

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/1055343349_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_b6ecc50a2201135287fa10cdb021f3c2.jpg

Les forces russes se concentrent en direction de la République populaire de Donetsk, a annoncé ce 10 septembre la Défense.Dans сet objectif, l’armée russe a replié ses troupes depuis trois jours.Pendant cette période, plus de 2.000 combattants ukrainiens et étrangers ont été éliminés, ainsi que plus de 100 unités d’équipement militaire et d’artillerie.

donbass

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

donbass, russie, ukraine