L’armée russe a neutralisé plus de 100 mercenaires étrangers et plus de 200 militaires ukrainiens dans la République populaire de Donetsk, ces dernières 24 heures, a déclaré le ministère russe de la Défense. Presque 200 soldats ennemis supplémentaires ont été éliminés dans la région de Zaporojié et 130 dans la région de Nikolaïev.Côté équipement militaire, la défense antiaérienne russe a abattu un chasseur MiG-29, deux avions d'attaque Soukhoï Su-25, ainsi que 19 drones ukrainiens et a intercepté 42 obus de lance-roquettes multiples de production américaine HIMARS.Parmi le matériel ukrainien détruit figurent un système de lance-roquettes multiples Vilkha et un système d’armes sol-air Bouk-M1, ainsi que trois entrepôts de munitions.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a détruit 298 avions, 155 hélicoptères, 2.054 drones, 376 systèmes de défense antiaérienne, 5.077 chars et autres véhicules blindés, 844 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.410 équipements d’artillerie de terrain et mortiers, ainsi que 5.794 unités véhicules militaires.

