Une base de mercenaires étrangers, en Ukraine, détruite par une frappe russe - vidéo

Une base de mercenaires étrangers, en Ukraine, détruite par une frappe russe - vidéo

Une vidéo exclusive de la destruction d'une base de mercenaires étrangers dans la région de Kharkov a été mise à disposition de Sputnik. La séquence montre... 13.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-13T21:37+0200

2022-09-13T21:37+0200

2022-09-13T22:02+0200

donbass. opération russe

ukraine

russie

militaires

mercenaires

états-unis

Une base de mercenaires étrangers cachée a été découverte dans le secteur résidentiel d'un village de la région de Kharkov, selon une source de Sputnik, au sein des forces de l'ordre. À l'aide d’un drone, les militaires russes ont réussi à établir l'emplacement exact de la base, et des mortiers ont frappé aux coordonnées transmises. Les images montrent la destruction de dépôts de carburant, d'un quartier général et d’un emplacement de mercenaires étrangers. Un homme de couleur foncée a été repéré parmi des mercenaires, qui tentaient de fuir la scène après l’attaque. Fuite en quads et buggies Suite à la frappe, des mercenaires ont tués et d’autres blessés. Les images montrent l'évacuation des blessés et des morts qui s'est faite en quads.

ukraine

russie

états-unis

ukraine, russie, militaires, mercenaires, états-unis