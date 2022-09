https://fr.sputniknews.africa/20220913/lukraine-perd-plus-de-800-hommes-dans-les-frappes-de-larmee-de-lair-russe-1056170637.html

L’Ukraine perd plus de 800 hommes dans les frappes de l'armée de l'air russe

La Défense russe fait savoir que les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 800 militaires en 24 heures à cause de frappes aériennes sur les bases... 13.09.2022, Sputnik Afrique

Les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 800 militaires et mercenaires étrangers tués et blessés la nuit dernière. Le ministère de la Défense russe indique, ce 13 septembre, que c’est aux opérations aériennes de l'armée russe sur des points de déploiement. Des frappes aériennes de haute précision ont touché les points de déploiement temporaire des unités d’au moins trois brigades militaires ukrainiens. Qui plus est, les unités de quatre autres brigades se sont également retrouvées sur le feu de l’aviation russe. D’autres pertes des militaires ukrainiennes en 24 heures En outre, l'aviation, les forces de missiles et l'artillerie russes ont frappé 20 postes de commandement, 47 unités d'artillerie, ainsi que les unités et les équipements de forces armées ukrainiens dans 152 zones.Cinq dépôts d'armes et de munitions ont été détruits. L'avion a éliminé un hélicoptère ennemi Mi-8 près de la ville d’Otchakov, dans la région de Nikolaïv, en Ukraine. Enfin, les forces de défense aérienne russes ont abattu six drones et sept roquettes.

