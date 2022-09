https://fr.sputniknews.africa/20220918/un-entrepot-ukrainien-avec-7500-obus-pour-les-systemes-dartillerie-occidentaux-detruit-par-moscou-1056216104.html

Un entrepôt ukrainien avec 7.500 obus pour les systèmes d'artillerie occidentaux détruit par Moscou

Un entrepôt ukrainien avec 7.500 obus pour les systèmes d'artillerie occidentaux détruit par Moscou

2022-09-18

2022-09-18T12:34+0200

2022-09-18T13:55+0200

L'armée russe poursuit ses frappes contre les forces ukrainiennes. En 24 heures, un entrepôt avec 7.500 obus pour les systèmes d'artillerie de fabrication occidentale a été détruit dans la région de Kharkov, a annoncé le ministère russe de la Défense. Les systèmes de défense anti-aérienne russes ont abattu huit drones ukrainiens dans les régions de Kharkov, de Kherson, de Zaporojié, en République populaire de Donetsk et en République populaire de Lougansk au cours de la même journée. Huit obus de lance-roquettes HIMARS ont été également supprimés dans la région de Kherson.En 24 heures, les forces armées ukrainiennes ont perdu plus de 500 militaires, et près de 40 véhicules militaires de différents types. Le bataillon de la formation nationaliste Aidar a perdu plus de la moitié de ses membres lors de combats en République populaire de Donetsk.Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a supprimé 293 avions, 155 hélicoptères, 1.981 drones, 375 systèmes de défense antiaérienne, 5.022 chars et autres véhicules blindés, 837 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.397 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 5.680 unités de véhicules militaires.

