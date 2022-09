https://fr.sputniknews.africa/20220912/kiev-perd-plus-de-300-hommes-au-combat-selon-la-defense-russe--1056162214.html

Kiev perd plus de 300 hommes au combat, selon la Défense russe

Kiev perd plus de 300 hommes au combat, selon la Défense russe

Plus de 300 soldats, 45.000 tonnes de munitions stockées ainsi que cinq drones: ce n’est qu’une partie des pertes ukrainiennes en 24 heures, affirme la Défense... 12.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-12T22:41+0200

2022-09-12T22:41+0200

2022-09-12T22:41+0200

donbass. opération russe

russie

défense

ukraine

opération militaire

armes

militaires

munitions

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1056149306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_524b3f3fd1202d206140e2bf5cb10a8d.jpg

Le ministère russe de la Défense a indiqué que les militaires ukrainiens avaient perdu plus de 300 hommes en une journée, auxquels s'ajoutent près de 1.000 blessés dans la région de Nikolaïevo-Kryvorozhskoïé.Un dépôt de 45.000 tonnes de munitions stockées par l'armée ukrainienne a été détruit près du village de Voznesensk, dans la région de Nikolaïev. L'aviation et l'artillerie russes ont détruit trois dépôts de munitions ukrainiens en République populaire de Donetsk, dans les régions de Dniepropétrovsk et de Zaporojié, une station de lutte radioélectrique dans la région de Zaporojié et des ateliers de réparation de lance-roquettes multiples de l'armée ukrainienne à Kramatorsk en RPD.En 24 heures, les systèmes de défense aérienne russes ont abattu cinq drones ukrainiens et huit obus HIMARS et du système de roquettes à lanceur multiple Olkha dans la région de Kherson.Le ministère a déclaré que l'aviation et l'artillerie russes ont frappé quatre points de contrôle de l'armée ukrainienne dans la République populaire de Donetsk et la région de Zaporojié en 24 heures. L’opération spécialeLe porte-parole du Kremlin s’exprimant sur la possibilité d'entretiens entre MM.Poutine et Zelensky, a déclaré que ce n'était pas à l'ordre du jour.Lundi soir, un représentant de l'administration de la région de Zaporojié a déclaré que les troupes ukrainiennes préparaient une grande offensive dans la zone de la centrale nucléaire, avec des armes, des missiles et de l'artillerie déplacés depuis la ligne de contact.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, défense, ukraine, opération militaire, armes, militaires, munitions