Ces équipements militaires ukrainiens détruits par les forces armées russes - vidéo

La Défense russe a rendu publique une vidéo du matériel des forces armées ukrainiennes détruit et saisi par des militaires russes lors de l’offensive des Ukrainiens en direction de Nikolaïev-Kryvoï Rog.Les images montrent les carcasses de véhicules incendiés. Il est difficile de distinguer les sièges, les commandes ou tout autre élément à l'intérieur.Il a ajouté que Kiev n'avait pas obtenu le résultat escompté dans cette direction: "il a perdu un nombre assez important de ressources humaines, qui se comptent par centaines, et de nombreuses pièces d'équipement militaire".Le gradé a souligné que les militaires ukrainiens n'avaient pas réussi à briser le moral des parachutistes russes en raison des bombardements constants, ni à en faire prisonniers."Nous faisons prisonniers les militaires des forces armées ukrainiennes, nous faisons preuve d'ingéniosité, nous utilisons des barrières anti-mine, nous utilisons les capacités des véhicules de combat", a conclu le militaire.Sur les directions Nikolaïev-Kryvoï Rog et Kharkov du 6 au 10 septembre, Kiev perdu 4.000 hommes, 8.000 autres sont blessés, selon la Défense russe.

