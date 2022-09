https://fr.sputniknews.africa/20220912/des-mercenaires-ukrainiens-tirent-sur-les-habitants-de-la-region-de-kharkov-dit-un-responsable-1056154566.html

Des mercenaires ukrainiens tirent sur les habitants de la région de Kharkov, dit un responsable

Des mercenaires ukrainiens tirent sur les habitants de la région de Kharkov, dit un responsable

Certains civils évacués de la région de Kharkov expliquent que des mercenaires ukrainiens tiraient sur des habitants tout en filmant. Comme l’explique le chef... 12.09.2022, Sputnik Afrique

Le chef de la région de Kharkov a décrit la situation de cette zone, d’où l’armée russe a évacué au moins 5.000 habitants ces derniers jours.Il a cité les témoignages de ceux qui ont réussi à notamment quitter les villes de Koupiansk et Veliki Bourlouk, alors que toute la région de Kharkov est prise par les formations nationalistes et les mercenaires occidentaux. D’après Vitali Gantchev, la situation n’est pas facile.Selon M.Gantchev, les forces ukrainiennes le font probablement pour nettoyer les villes et accuser par la suite la Russie.Redéploiement des forcesAlors que se déroule l’évacuation de la population des villes de Koupiansk, de Chevtchenkovo, d’Izioum, et de Balakleïa, les forces russes stationnant dans ces deux dernières ont été redéployées sur l’axe de Donetsk.Le chef de la région de Kharkov a souligné que, dans cette zone, l’adversaire dépassait la partie russe de huit fois. Ainsi, ce redéploiement a été nécessaire pour la préserver.

