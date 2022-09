https://fr.sputniknews.africa/20220909/contre-offensive-ukrainienne-il-nest-pas-question-de-percee-assure-moscou-1056123579.html

Contre-offensive ukrainienne? "Il n'est pas question de percée", assure Moscou

Contre-offensive ukrainienne? "Il n'est pas question de percée", assure Moscou

Selon le représentant permanent de la Russie auprès de l’Onu, il n’est même pas question de "percée" du côté de Kiev lors de sa tentative de contre-offensive... 09.09.2022, Sputnik Afrique

L'Ukraine a annoncé le 8 septembre avoir percé les défenses russes et repris notamment une ville dans l'Est, au moment où le secrétaire d'État américain Antony Blinken était à Kiev avec une nouvelle aide militaire de 2,8 milliards de dollars.Tout en confirmant que "quelques villages situés en périphérie" avaient été pris, le représentant permanent de la Russie auprès de l’Onu a cependant indiqué qu’"il n'est pas question de percée", et "les experts militaires le comprennent très bien"."Les médias occidentaux ont déjà claironné que l'Ukraine avait lancé une contre-offensive, ce qui doit être soutenu par de nouvelles armes occidentales. Ainsi, le contexte médiatique nécessaire a été créé pour la réunion à Ramstein. C’est ce que monsieur Zelensky et ses maîtres occidentaux voulaient", a-t-il résumé.

