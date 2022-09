https://fr.sputniknews.africa/20220912/lukraine-est-elle-en-train-de-preparer-une-offensive-majeure-de-la-centrale-de-zaporojie-1056160887.html

L’Ukraine, est-elle en train de préparer une offensive majeure de la centrale de Zaporojié?

L’Ukraine, est-elle en train de préparer une offensive majeure de la centrale de Zaporojié?

Les forces armées ukrainiennes préparent une offensive majeure près de la centrale nucléaire de Zaporojié, selon les autorités pro-russes de la région. 12.09.2022, Sputnik Afrique

Les forces armées ukrainiennes préparent des armes lourdes pour une offensive près de la centrale nucléaire de Zaporojié, selon Vladimir Rogov, membre de l’administration pro-russe de la région. Cette offensive serait de grande envergure, a-t-il estimé auprès de la chaîne de télévision Rossiya 1. Il a ajouté que les forces armées ukrainiennes déplaçaient des lance-roquettes multiples HIMARS et des obusiers M777 vers la ligne de contact. Les troupes ukrainiennes préparent une offensive dans la zone de la centrale nucléaire elle-même, ainsi qu'aux points de passage et "légèrement à l'est". Ce membre de l’administration de la région a souligné que "les combattants de Zelensky continu[ai]ent de se livrer au terrorisme nucléaire". Selon lui, toutes les actions militaires de Kiev sont dirigées par des représentants britanniques et américains. La plus grande centrale d’Europe La centrale, la plus grande d'Europe, est contrôlée par l’armée russe depuis mars mais subit constamment des attaques ukrainiennes, lesquelles n'ont pas cessé malgré la présence de deux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ces spécialistes sont restés sur place à l'issue de la récente inspection de l'AIEA conduite par son directeur, Rafael Grossi.

