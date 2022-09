https://fr.sputniknews.africa/20220924/un-bayraktar-turc-300-mercenaires-etrangers-42-obus-himars-la-defense-russe-actualise-son-bilan-1056275114.html

Un Bayraktar qui se dirigeait vers la centrale nucléaire de Zaporojié détruit par l’armée russe

Un Bayraktar qui se dirigeait vers la centrale nucléaire de Zaporojié détruit par l’armée russe

Un Bayraktar qui volait vers la centrale nucléaire de Zaporojié, 300 mercenaires étrangers, 42 obus de HIMARS et d’Olkha, un Mig-29 réaménagé pour des missiles... 24.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-24T12:47+0200

2022-09-24T12:47+0200

2022-09-24T13:34+0200

donbass. opération russe

ukraine

russie

m142 himars

bayraktar (navire amphibie)

mercenaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/14/1045758241_0:194:3127:1953_1920x0_80_0_0_63b3584c71b4dccb74ee54f311a7e0b3.jpg

La Défense antiaérienne russe a abattu un drone Bayraktar qui se dirigeait vers la centrale nucléaire de Zaporojié, a déclaré ce 24 septembre le porte-parole du ministère russe de la Défense. Ce type d’appareil sans pilote est produit en Turquie.En plus de cela, 42 obus de lance-roquettes de production américaine HIMARS et et d’Olkha ont été interceptés lors de l’opération spéciale en Ukraine ces dernières 24 heures.Un radar Arthur d’origine norvégienne, ainsi qu’un radar de S-300 ukrainien, trois missiles supersoniques de production américaine HARM, deux missiles balistiques de Totchka-U, sept drones ont également été détruits.Un chasseur russe a également éliminé un MiG-29 ukrainien réaménagé pour l’application de missiles américains HARM, dans la région de Dniepropetrovsk, a souligné le porte-parole.Pertes humaines Environ 300 mercenaires étrangers et 200 nationalistes ukrainiens ont été éliminés dans la région de Nikolaïev suite à des frappes aériennes russes.Lors de tirs menés dans la région de Kharkov, plus de 140 militaires ukrainiens ont été tués ou blessés, 19 unités d’équipements militaires éliminées. Au total, cinq postes de commandement ukrainiens ont été détruits.

ukraine

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, m142 himars, bayraktar (navire amphibie), mercenaires