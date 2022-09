https://fr.sputniknews.africa/20220910/ces-obusiers-russes-neutralisent-des-operateurs-ukrainiens-des-drones-bayraktar---images-1056139843.html

Ces obusiers russes neutralisent des opérateurs ukrainiens des drones Bayraktar - images

À l’aide d’obusiers automoteurs, des artilleurs russes ont détruit une unité de l’armée ukrainienne qui opérait au moyen de drones Bayraktar, selon la Défense... 10.09.2022, Sputnik Afrique

Des opérateurs ukrainiens manipulant des drones Bayraktar et une unité chargée de leur protection ont été éliminés par l’armée russe.Il s’agit notamment d’une batterie d’artillerie russe d’obusiers automoteurs 2S19 Msta-S, déployée dans la zone de Balakleïa et d’Izioum.Le ministère de la Défense russe a diffusé une vidéo de l’action de ces artilleurs en pleine opération spéciale.La Défense russe a également publié des images des obusiers de 152 mm Msta-B au combat. D’une portée allant jusqu’à 30 kilomètres, ces armes détruisent des bastions, des structures d’ingénierie et de main-d’œuvre des troupes ukrainiennes.De plus, l’armée russe utilise en Ukraine un type de munitions thermobariques délivrées par les systèmes terrestres de lance-flammes lourds TOS-1A Solntsepek ("Chaleur du soleil").Depuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 293 avions, 152 hélicoptères, 1.929 drones, 374 systèmes de défense antiaérienne, 4.870 chars et autres véhicules blindés, 830 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.375 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 5.432 unités de véhicules militaires.

