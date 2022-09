Référendums: les frappes sur ces territoires seront considérées comme une agression contre la Russie

Journée capitale pour l'avenir du Donbass et des régions de Zaporojié et de Kherson. Ce vendredi, Poutine doit prononcer au Kremlin "un ample discours" pour annoncer le rattachement des républiques de Donetsk et Lougansk et des régions de Kherson et Zaporojié à la Fédération de Russie, selon son porte-parole Dmitri Peskov.