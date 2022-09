https://fr.sputniknews.africa/20220928/les-destructions-sur-nord-stream-sont-un-signal-aux-europeens-lance-par-les-usa-1056333365.html

Les destructions sur Nord Stream sont "un signal aux Européens" lancé par les USA

Les destructions sur Nord Stream sont "un signal aux Européens" lancé par les USA

Les explosions sur les gazoducs de Nord Stream ne profiteraient qu'aux États-Unis qui sont aujourd'hui le plus grand fournisseur du GNL, explique à Sputnik un... 28.09.2022

Au micro de Sputnik, l'analyste du Fonds russe de la sécurité énergétique nationale Igor Iouchkov ne voit "aucune logique" d’accuser la Russie d'être derrière l'endommagement des gazoducs Nord Stream.Les explosions sur les gazoducs ne profitent pas non plus à l’Allemagne, car elle a perdu une option à saisir en cas de grave crise énergétique, poursuit l’analyste. D’après lui, "cela profite plutôt aux États-Unis, ils arrachent ainsi l'Europe aux approvisionnements russes qui ont duré 50 ans".Quelles conséquences pour l’Europe?L’analyste explique que devant les Européens il n’y a plus d’autre alternative que d’acheter du GNL avant tout aux États-Unis qui sont actuellement son plus grand fournisseur. Leurs profits augmenteront une fois que de nouvelles usines de liquéfaction seront construites.Un clin d’œil aux États-UnisAlors que la Commission européenne promet "la réponse la plus forte possible" à la "perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes actives", l’origine des explosions et son auteur restent méconnus.Pourtant, l’eurodéputé polonais et ancien ministre des Affaires étrangères, Radek Sikorski a remercié les États-Unis pour cet incident. Pour appuyer cette déclaration, il a cité les propos de Joe Biden datant du 7 février, lorsqu'il avait promis de mettre fin au Nord Stream 2 si les troupes russes franchissaient la frontière ukrainienne.

