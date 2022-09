https://fr.sputniknews.africa/20220928/absurde-et-stupide-pour-moscou-le-sabotage-des-nord-stream-ne-lui-profite-nullement-1056332933.html

"Absurde et stupide": pour Moscou, le sabotage des Nord Stream ne lui profite nullement

"Absurde et stupide": pour Moscou, le sabotage des Nord Stream ne lui profite nullement

La Russie a perdu ses routes d’acheminement de gaz en Europe à cause des explosions sur les gazoducs des Nord Stream, et il est "stupide" de croire qu’elle en... 28.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-28T18:28+0200

2022-09-28T18:28+0200

2022-09-28T18:28+0200

nord stream 2

nord stream 2 ag

europe

russie

moscou

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103067/93/1030679370_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3852b87ba02c4505d4c9f6863aff60b.jpg

Pour le Kremlin, les hypothèses selon lesquelles la Russie serait derrière les explosions sur les conduites des Nord Stream, sont "prédictibles, absurdes et stupides".Auparavant, le conseiller du Président ukrainien, Mikhail Podoliak, avait qualifiées les explosions d’"attentat planifié par la Russie".Pertes en EuropeLe porte-parole du Kremlin a également refusé de reporter la responsabilité de l'incident sur la partie européenne, notamment sur l'Allemagne.À qui est la faute?Suites aux explosions sur trois conduites des gazoducs Nord Stream, qui font objet d’une enquête, la Première ministre danoise a estimé qu’il s’agissait bien d’une "action délibérée". La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a quant à elle promis "la réponse la plus forte possible" à la "perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes actives".Si Kiev renvoie la responsabilité sur Moscou, l'eurodéputé polonais et ancien ministre des Affaires étrangères Radek Sikorski a remercié les États-Unis pour avoir endommagé les conduites sur sa page Twitter. Le Kremlin a qualifié cette réaction d'"hystérique".Les propos de Joe Biden datant de février 2022 ont également refait surface dans ce contexte: à l'époque, il avait alors promis de "mettre fin" au Nord Stream si les forces russes franchissaient la frontière ukrainienne.

europe

russie

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nord stream 2, nord stream 2 ag, europe, russie, moscou