"Le gaz américain va devenir encore plus cher, et l'Europe devra toujours l'acheter": selon l'analyste du marché des matières premières Vladimir Demidov, telles seront les conséquences des explosions qui ont touché les gazoducs Nord Stream 1 et 2 les 26 et 27 septembre, en mer Baltique.Pourparlers entre Berlin et MoscouPour M.Demidov, les bénéficiaires de ces explosions, qu’il qualifie d’"un acte d'agression à l’échelle planétaire", sont ceux qui s’opposent à des négociations entre l'Allemagne et la Russie en matière d'énergie."L'Allemagne, à un moment donné, probablement suite à des explosions sociales, pourrait se tourner vers la Russie pour son approvisionnement en gaz. Naturellement, ces discussions pourraient finir par une levée partielle des sanctions à l’égard de la Russie", explique l'interlocuteur de l'agence.Transformer la vérité en plaisanterieSans pointer directement les responsables, l’analyste a indiqué que les États-Unis s’efforçaient "vraiment de détruire complètement l'UE en tant qu'entité économique".Auparavant, l’eurodéputé polonais et ancien ministre des Affaires étrangères, Radek Sikorski avait tweeté ses remerciements aux États-Unis pour l'accident sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2. À l'appui de sa déclaration, il avait rappelé les propos de Joe Biden datant du 7 février, lorsqu'il avait déclaré que les États-Unis mettraient fin au Nord Stream 2 si les troupes russes franchissaient la frontière ukrainienne.La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a quant à elle promis "la réponse la plus forte possible" à la "perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes actives".

