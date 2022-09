https://fr.sputniknews.africa/20220923/lheure-des-referendums-retour-sur-lhistoire-du-donbass-de-kherson-et-zaporojie-1056269426.html

L’heure des référendums: retour sur l’histoire du Donbass, de Kherson et Zaporojié

Les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ainsi que les régions de Kherson et de Zaporojié se prononcent sur leur rattachement à la Fédération de... 23.09.2022

Des référendums ont débuté ce 23 septembre pour savoir si les régions de Kherson, de Zaporojié, ainsi que les Républiques populaires de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL) souhaitent être rattachées à la Russie. Un nouvelle page dans l’histoire, déjà riche de ces territoires, s’écrit.République populaire de Donetsk (RPD)Un village de mineurs fondé vers 1860 et ayant obtenu le statut de ville en 1917, Donetsk est incorporée à la République soviétique de Russie en 1917, puis à la République soviétique d'Ukraine en 1918. Elle subit l’occupation allemande durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Trois camps de concentration sont construits sur le territoire, où périront 92.000 personnes.La région passe donc à l’Ukraine lors de la chute de l’Union soviétique, en 1991. Des manifestations éclatent cependant en 2014, après le renversement du Président ukrainien Viktor Ianoukovitch, que beaucoup estiment orchestré par Washington et Bruxelles.Les tensions débouchent sur un référendum d’autodétermination. La RPD déclare son indépendance le 12 mai 2014. Kiev annonce alors une "opération anti-terroriste à grande échelle" impliquant l'armée contre les régions du sud-est à prédominance russophone.République populaire de Lougansk (RPL)Fondée à la fin du XVIIIe siècle près d’une usine sidérurgique créée sur décision de l’impératrice Catherine II, la ville de Lougansk prospère notamment grâce à ses industries d’armement.Faisant partie de la République socialiste soviétique d'Ukraine, la région passe aux mains de l’Ukraine après la disparition de l’URSS. Comme en RPD, des manifestations éclatent en 2014, après le départ de Viktor Ianoukovitch.Les habitants craignent en particulier de ne plus pouvoir utiliser librement la langue russe. Un référendum a lieu et la région proclame son indépendance en même temps que sa voisine, le 12 mai 2014.Région de KhersonLa ville de Kherson est fondée sur ordre de l'impératrice Catherine II, en 1778, sur un site fortifié russe d’une guerre entre l’Empire russe et l’Empire ottoman (1735-1739). L’un des premiers gouverneurs fut d’ailleurs Ivan Hannibal, grand-oncle du célèbre poète russe Alexandre Pouchkine.Passée sous contrôle soviétique, la région s’industrialise, surtout avec l’implantation de raffineries de pétrole.Les troupes russes en prennent le contrôle lors de l’opération spéciale en Ukraine.Région de ZaporojiéLa ville de Zaporojié a d’abord été imaginée par l’impératrice Catherine II comme une forteresse sur le Dniepr. Elle s’appelait d’abord Alexandrovsk, en l’honneur d’Alexandre Golitsyne, commandant en chef de l’armée russe sous Catherine II. La ville porte le nom de Zaporojié depuis 1921.La région a surtout attiré le feu des projecteurs ces dernières semaines à cause de sa centrale nucléaire, située dans la ville d'Energodar. Le site, tombé aux mains des troupes russes, est bombardé, malgré les appels de Moscou à cesser les attaques, pour éviter une catastrophe nucléaire.La région de Zaporojié est également connue pour son potentiel agricole. Au moins 12% du blé et 16% de l'orge ukrainienne y sont cultivés.

