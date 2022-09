https://fr.sputniknews.africa/20220923/si-le-oui-lemporte-lintegration-sera-rapide-moscou-sur-les-referendums-dans-le-donbass-1056268518.html

Si le oui l'emporte, l'intégration sera "rapide": Moscou sur les référendums dans le Donbass



Le Président et le parlement russes mèneront sans tarder les procédures requises, si le Donbass, les régions de Kherson et de Zaporojié décident d’intégrer la... 23.09.2022, Sputnik Afrique

Si les habitants du Donbass, des régions de Kherson et de Zaporojié votent pour l’intégration à la Russie, toutes les formalités seront rapidement accomplies, a déclaré ce vendredi 23 septembre le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov.M.Peskov a souligné que le processus d’intégration serait "rapide".En stricte conformité avec le droit internationalCe 23 septembre, dans les régions de Lougansk, Donetsk, Zaporojié et Kherson, ont débuté les référendums, qui vont durer cinq jours, jusqu’au 27 septembre.Le plébiscite doit définir l’avenir de ces territoires, principalement russophones, quant au rattachement éventuel à la Fédération de Russie.Le Président Poutine a promis que la Russie respecterait tout résultat qui représente la volonté du peuple des régions du Donbass, de Kherson et Zaporojié.Selon la présidente de la chambre haute du Parlement russe Valentina Matvienko, le vote est organisé conformément aux normes internationales et à la Charte des Nations unies.

