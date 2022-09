Référendums: "Le cours de l'opération spéciale peut changer avec l’intégration de ces territoires"

"La Russie ne joue plus dans le cadre de l'ordre existant qu’a défini l'Occident au début des années 1990. Elle change l'ordre et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle bénéficie du soutien d'une partie non occidentale du monde. C'est la mise en place de nouvelles règles du jeu que l'Occident devra adopter."

Dušan Proroković politologue serbe politologue serbe