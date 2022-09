https://fr.sputniknews.africa/20220923/intentions-de-vote-le-donbass-kherson-et-zaporojie-favorables-au-rattachement-a-la-russie-1056265828.html

Intentions de vote: le Donbass, Kherson et Zaporojié favorables au rattachement à la Russie

L’écrasante majorité des habitants des territoires contrôlés par la Russie, prêts à voter aux référendums, s’est dite favorable au rattachement à la Russie... 23.09.2022, Sputnik Afrique

La majorité des habitants du Donbass et des régions de Zaporojié et de Kherson s’est déclarée prête à participer au référendum pour leur intégration à la Russie.Les intentions de vote s’élèvent à 87% dans les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, selon un sondage du Centre panrusse d'étude de l'opinion publique (VTSIOM). Elle est de 80% dans la région de Zaporojié et 69% dans la région de Kherson.La majorité absolue (97%) des habitants des Républiques du Donbass, prêts à participer au référendum, se prononcent pour le rattachement à la Russie.Parmi ceux qui ont annoncé leur intention de voter au référendum dans la région de Zaporojié, 87% soutiennent sa sortie de l’Ukraine et son intégration à la Russie. Pour la région de Kherson, ils sont 89%.Dans chacun de ces deux territoires, 2% des habitants s’opposent à cette décision, alors qu’un dixième ne sait pas quoi répondre.

