Un drone militaire tombe dans un champ en Algérie

Les habitants d’un village algérien ont récupéré un drone qui a atterri dans un champ. Celui-ci est un appareil inédit qui aurait été commandé récemment dans... 12.09.2022, Sputnik Afrique

Les habitants du village de Maarif, dans la wilaya de M’sila, en Algérie, ont fait une surprenante découverte. Ils ont trouvé un drone de surveillance tactique appartenant à l’escadre nationale de Reconnaissance et de guerre électronique, rapporte Menadefense. C’est la première fois que ce type de drones est aperçu. L’armée de l’air algérienne a fait l’acquisition d’un ASN 209, un appareil sans pilote tactique de moyenne altitude, de conception chinoise.Le site spécialisé en défense au Moyen-Orient et en Afrique du Nord précise que l’Algérie aurait commandé ces drones suite à la visite du chef d’état-major au salon militaire du Caire EDEX-2021. L’ASN 209 est fabriqué en Égypte et sa production en Algérie devrait commencer l’année prochaine, détaille la même source.Tensions entre le Maroc et l’AlgérieCes dernières années, Rabat et Alger ont renforcé leur arsenal en drones, particulièrement depuis la rupture de leurs relations diplomatiques en août 2021. Les deux pays se disputent sur la question du Sahara Occidental sur lequel le Maroc revendique la souveraineté, tandis que l’Algérie soutient le Front Polisario.

