L’Espagne double ses achats de gaz russe sur fond de tensions diplomatiques avec l'Algérie

L’Espagne va à contre-courant des sanctions européennes. Alors que les Vingt-Sept se sont mis d’accord sur la réduction des approvisionnements en gaz russe, cette dernière a doublé ses importations de Russie en août dernier, passant à 102,19% par rapport au même mois l’année précédente. L’entreprise énergétique espagnole Enagás qui a communiqué ces chiffres, a également annoncé que les importations du combustible en provenance d’Algérie avaient chuté de 34,8%.Lors du mois d’août dernier, Madrid a importé 4.505 gigawattheures de gaz naturel russe, contre 2.228 gigawattheures en août 2021. En ce qui concerne les importations en provenance d’Algérie, 9.127 gigawattheures ont été acquis contre 13.397 le même mois l’an passé. La Russie est le cinquième fournisseur de gaz de l’Espagne, tandis que les États-Unis restent le principal fournisseur de la péninsule ibérique.Tensions diplomatiques entre Alger et MadridCette baisse des importations en provenance d’Algérie peut s’expliquer par les tensions entre l’Espagne et l’Algérie en mars dernier suite à l’accord portant sur l’autonomie du Sahara Occidental voulu par le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez et le roi du Maroc Mohamed VI.Fin avril, Alger avait menacé Madrid de rompre le contrat de fourniture de gaz si une partie de celui-ci finissait par être livré au Maroc, un pays avec lequel Alger a rompu ses relations diplomatiques.En juin dernier, l’Algérie a suspendu un traité de coopération avec l’Espagne.

