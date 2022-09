https://fr.sputniknews.africa/20220912/le-mali-opte-pour-la-souverainete-sur-la-recherche-miniere-et-gaziere-1056156317.html

Le Mali opte pour la souveraineté sur la recherche minière et gazière

Le Mali opte pour la souveraineté sur la recherche minière et gazière

Le gouvernement malien vient d'entreprendre une vaste politique de relance de la recherche pétrolière et minière. Le Conseil des ministres vient d'annoncer la... 12.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-12T15:14+0200

2022-09-12T15:14+0200

2022-09-12T15:14+0200

mali

pétrole

réserves pétrolières

gisements de pétrole

pétrolier

marché pétrolier

minéraux

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/08/1045037989_0:88:3032:1794_1920x0_80_0_0_89a3b7a467bfad6f957b013c5bbe5729.jpg

Bien que les activités de recherche pétrolière et minière soient ralenties en raison des conflits armés dans le nord du pays, le Mali opte pour sa souveraineté dans ce domaine, vu son immense potentiel.Dans une ordonnance du 9 septembre dont Sputnik a pris connaissance, le Président de la transition a ordonné de créer une société de prospection des ressources minérales.L'institution est dénommée "Société de Recherche et d'Exploitation des Ressources minérales du Mali", en abrégé SOREM-Mali SA.L'ordonnance statue sa mission comme "la recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales dans les limites des périmètres qui lui sont octroyés".À cet effet, la SOREM-Mali SA est chargée de:Il est prévu que la Société recevra 100 millions de francs CFA de financement de l’État.Le Conseil des ministres a approuvé la création et les statuts de la SOREM-Mali SA, y compris le Président de la Transition Assimi Goita, le Premier ministre par intérim Abdoulave Maiga, le ministre des Mines, de l'Énergue et de l'Eau Lamine Sevdou Traoré, le ministre de l'Économie Alousséni Sanou, le ministre de l'Industrie Ould Mohamed et le ministre de l'Urbanisme Bréhima Kamena.

mali

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, pétrole, réserves pétrolières, gisements de pétrole, pétrolier, marché pétrolier, minéraux, afrique subsaharienne