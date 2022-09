https://fr.sputniknews.africa/20220909/une-nouvelle-espece-daraignee-aux-couleurs-dun-club-de-foot-populaire-decouverte-en-espagne-1056131674.html

Une nouvelle espèce d’araignée aux couleurs d’un club de foot populaire découverte en Espagne

Des chercheurs ont découvert en Espagne une araignée sauteuse, aux couleurs de l’équipe de football… de Barcelone, rapporte selon Zootaxa. Elle a un abdomen... 09.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-09T23:17+0200

2022-09-09T23:17+0200

2022-09-09T23:17+0200

biologie

araignée

espèces animales

découverte

espagne

fc barcelone

Une équipe internationale de chercheurs a découvert une nouvelle espèce d’araignée sauteuse, vivant en Andalousie, dans le sud de l’Espagne, relate la revue Zootaxa.Parmi les auteurs de l’étude, une biologiste russe, Galina Azarkina, et deux spécialistes espagnols.Les mâles de l’espèce en question se distinguent par une coloration brillante et inhabituelle: un abdomen noir velouté avec une frange épaisse le long du bord et un "chevron" rouge-bleu au milieu.En raison de ce "chevron", l’araignée a reçu le nom Phlegra blaugrana.Blaugrana est l’un des surnoms populaires du Barça, l’équipe de football de Barcelone, dont le maillot est composé d’une alternance de rayures rouges et bleues.

