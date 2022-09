https://fr.sputniknews.africa/20220911/un-celebre-groupe-de-luxe-francais-va-organiser-un-defile-a-dakar-une-premiere-en-afrique-1056148531.html

Un célèbre groupe de luxe français va organiser un défilé à Dakar, une première en Afrique

Un célèbre groupe de luxe français va organiser un défilé à Dakar, une première en Afrique

La célèbre marque Chanel va organiser son prochain défilé Métiers d'art à Dakar en décembre prochain. Si ce rendez-vous sera le premier en Afrique, le choix de... 11.09.2022

Des mannequins déambuleront sur le podium de Dakar en décembre prochain. La maison Chanel a décidé d’organiser le prochain défilé des Métiers d’art le 6 décembre prochain dans la capitale sénégalaise. Pour le continent africain, cet évènement sera une première.Le 9 septembre dernier, une délégation du groupe de luxe a rencontré le Président du Sénégal, Macky Sall, relate le Journal du Gabon. Depuis l’édition initiale de 2002, Chanel n’avait jamais fait étape sur le continent africain.Ce défilé mettra ainsi en valeur le savoir-faire des artisans locaux, en particulier la manufacture des arts décoratifs de Thiès, située à 70 kilomètres de Dakar.Dakar, capitale africaine de la modeLe choix de Dakar n’est pas un pur hasard. Le Sénégal est la place forte de la mode africaine, renommée grâce à des créateurs tels que Collé Sow Ardo, Oumou Sy, Sadiya Guèye, Diouma Dieng et tant d’autres. La capitale accueille la Dakar Fashion Week, le plus grand défilé de mode d’Afrique, organisé par la styliste congolaise Adama N’Diaye.L’édition 2021 qui était déjà la 19ee, a mis à l’honneur la mode durable et la mode inclusive.

