https://fr.sputniknews.africa/20220902/la-visite-de-segolene-royal-au-gabon-fait-des-remous-1056052431.html

La visite de Ségolène Royal au Gabon fait des remous

La visite de Ségolène Royal au Gabon fait des remous

L’entourage de l’ex-ministre de l’Environnement a réfuté la thèse évoquée par Libération, selon laquelle elle s’est rendue à La semaine africaine pour le... 02.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-02T16:49+0200

2022-09-02T16:49+0200

2022-09-02T16:51+0200

afrique subsaharienne

gabon

climat

ségolène royal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104237/14/1042371426_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_93efd318306bdd53f93287866f3cb786.jpg

La récente visite de l’ex-ministre de l’Environnement et présidente de la COP 21 à Libreville n’a pas manqué d’attirer l’attention en France. La capitale du Gabon accueillait La semaine africaine pour le climat, un événement parrainé par l’Onu et l’Union africaine.D’après Libération qui a sorti le 1er septembre un article critique consacré au déplacement de Ségolène Royal, l’ex-ministre a été rémunérée."Elle reviendra au Gabon sans la moindre hésitation"Une thèse démentie par l’entourage de la femme politique.La source évoque un "attachement particulier" à l’Afrique de l’ex-ministre socialiste née au Sénégal."Ségolène est une militante de très longue date de la cause environnementale comme en atteste son parcours. De plus, elle a un attachement particulier à l’Afrique, continent sur lequel elle est née. À deux mois de la COP 27 en Égypte, alors que l’été a été brûlant partout sur la planète, il était tout à fait normal pour elle de se rendre ici, au Gabon, pour cette Semaine africaine du climat", explique ce proche.

afrique subsaharienne

gabon

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, gabon, climat, ségolène royal