La Défense russe met à jour le bilan de son opération militaire en Ukraine

Selon le nouveau bilan de l’armée russe, celle-ci a neutralisé plus de 200 militaires ukrainiens et 20 pièces d'équipement militaire. De plus, elle a détruit... 11.09.2022, Sputnik Afrique

L'armée russe lance des frappes de haute précision sur les unités et les réserves de l'armée ukrainienne dans la région de Kharkov, détaille la Défense russe. Des unités des 14e et 92e brigades mécanisées ukrainiennes, de la 113e brigade de défense territoriale et un point de mercenaires étrangers ont été touchés. Plus de 200 militaires et plus de 20 pièces d'équipement militaire ont été mis hors d’état de nuire.Pendant une journée, des tirs concentrés ont touché les unités ukrainiennes dans plusieurs zones de la région de Kharkov. Plus de 250 militaires et 12 véhicules blindés ont été neutralisés.Dans la direction Nikolaevo-Kryvorozhskoe, un point de déploiement de la 36e brigade de marine ukrainienne a été ciblé près de Nikolaev, entraînant la perte côté ukrainien de plus de 100 soldats et 15 pièces de matériel militaire. Sur les directions Nikolaev-Kryvoï Rog et Kharkov du 6 au 10 septembre, Kiev perdu 4.000 hommes, 8.000 sont blessés.Des missiles Iskander frappent les troupes ukrainiennes et leur matériel lors du déchargement à la gare de Krasnoarmeïsk, en République populaire de Donetsk.Dans la région de Kherson, l'aviation russe a visé des unités de la 60e brigade d'infanterie ukrainienne, neutralisant plus de 50 soldats.Depuis le 1er septembre, le territoire de la centrale nucléaire de Zaporojié et la ville d'Energodar ont été bombardés 26 fois par les forces ukrainiennes.Les forces de défense aérienne russes ont abattu un Mi-8 ukrainien près d'Ougledar, dans la République populaire de Donetsk. Quatre drones ont également été abattus dans les régions de Kherson, de Mykolaïev et de la RPD.Destruction de Tochka-UDeux missiles balistiques Tochka-U et deux missiles antiradar américains HARM ont été interceptés en vol près du village d'Udy, dans la région de Kharkov.De plus, 12 systèmes de roquettes à lanceur multiple HIMARS de fabrication américaine et neuf missiles du système de roquettes à lanceur multiple Olkha l’ont été près de Novaya Kakhovka, dans la région de Kherson.Les équipements militaires ukrainiens abattus depuis le débutDepuis le début de l’opération militaire en Ukraine, l’armée russe a abattu 293 avions, 153 hélicoptères, 1.933 drones, 374 systèmes de défense antiaérienne, 4.883 chars et autres véhicules blindés, 831 véhicules de lance-roquettes multiples, 3.378 équipements d’artillerie de terrain et de mortiers, ainsi que 5.469 unités de véhicules militaires.

