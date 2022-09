Les tankistes russes prennent en trophée un blindé de fabrication américaine - vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20220911/les-tankistes-russes-prennent-en-trophee-un-blinde-de-fabrication-americaine---video-1056141112.html

Un véhicule de transport de troupes américain M-113 a été ciblé par des tankistes russes et a été évacué en tant que trophée, selon le ministère russe de la... 11.09.2022, Sputnik Afrique

La Défense russe a révélé des détails des combats menés par les tankistes du district militaire Sud.Selon ses informations, des chars T-90 parant la contre-offensive ukrainienne sur l’axe sud de l’opération militaire spéciale ont coupé court à une tentative ennemie.Les tankistes qui opéraient de concert avec des unités motorisées ont mis hors service trois blindés: deux chars ukrainiens et un véhicule de transport de troupes (VTT) de fabrication américaine.Ce blindé américain, un M-113, a été évacué du champ de bataille par les tankistes russes en qualité de trophée.La Défense russe a publié une vidéo montrant leurs actions.Un des VTT les plus utilisésLe M-113 conçu et produit par la firme californienne FMC est un VTT qui a été adopté par l’armée américaine en 1960. Il est toujours largement utilisé dans les années 2020 par plusieurs armées.Il peut transporter 11 soldats et leur équipement. Il est l’un des VTT les plus utilisés au monde.Lors des dernières 24 heures, l’armée russe a neutralisé 300 militaires ukrainiens, dont des membres du groupe nationaliste Kraken. Côté matériel, figurent 13 drones, cinq obus HIMARS et un obusier américain M777, de multiples batteries et détachements d’artillerie, ainsi que six entrepôts de munitions. Une station radar aété mise hors service.

