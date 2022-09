https://fr.sputniknews.africa/20220910/sanctionner-la-russie-quoi-quil-en-coute-hollande-se-lave-les-mains-de-la-crise-energetique-1056138057.html

"Sanctionner la Russie quoi qu’il en coûte": Hollande se lave les mains de la crise énergétique

Alors que plusieurs peuples européens commencent à crier leur ras-le-bol face à la crise énergétique, en descendant parfois dans la rue, la question des sanctions contre la Russie reste en suspens. Certains, comme François Hollande, pensent qu’elles doivent être maintenues coûte que coûte.Sur France Inter, l’ancien Président français a ainsi dit comprendre la "lassitude" de ses compatriotes face à la crise, mais s’est opposé à toute levée des sanctions contre la Russie.L’ex-chef d’État semble pourtant bien conscient des effets pervers des sanctions, admettant qu’elles sont "douloureuses pour les peuples européens".Les prix s’envolent, la grogne monteCe discours tranche cependant avec la réalité du terrain. L’envolée des prix de l’énergie prend à la gorge certaines entreprises et particuliers.À Strasbourg, les habitants du quartier de l’Elsau ont par exemple eu la mauvaise surprise de recevoir des factures de chauffage se chiffrant en milliers d’euros. Le fournisseur Strasbourg Energie s’est justifié en arguant d’une "augmentation du prix du gaz russe", rapportait récemment 20 Minutes.La capitale de l’Alsace semble d’ailleurs particulièrement mal en point, puisque le budget énergie de la ville va passer de 12 à 61 millions d’euros cette année, selon l’association France urbaine.Même refrain pour Rennes, où la facture de gaz et d’électricité va bondir de 5,3 à 13 millions d’euros pour la ville et de 1,7 à 6,6 millions d’euros pour l’agglomération.Face à ce fardeau, plusieurs communes n’ont pas d’autre solution que de fermer les équipements publics. Plusieurs piscines ont dû fermer en Île-de-France et Paris.Certains se demandent même s’ils ne devraient pas tout simplement jeter leur facture à la poubelle. Le 8 septembre, le patron du Parti communiste, Fabien Roussel, a ainsi incité les entreprises et collectivités à ne plus payer leur facture d’électricité si celle-ci s’avérait exorbitante, à l’imitation du mouvement britannique Don’t pay UK.Les Français semblent d’ailleurs s’interroger de plus en plus sur la nécessité des sanctions contre la Russie. 32% d’entre eux estiment qu’il faudra les réduire si leur pouvoir d’achat se détériore, alors que 27% pensent déjà qu’elles devraient être levées, rapportait un récent sondage Elabe pour BFM TV.

