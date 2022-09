https://fr.sputniknews.africa/20220907/plus-de-7-francais-sur-10-jugent-les-sanctions-contre-la-russie-inefficaces-1056111077.html

Plus de 7 Français sur 10 jugent les sanctions contre la Russie inefficaces

Les Français sont de plus en plus sceptiques sur les sanctions prises contre la Russie, selon un récent sondage. Une immense majorité pense qu’elles sont... 07.09.2022, Sputnik Afrique

Dans le sillage de l’inflation et de la crise énergétique, beaucoup de Français s’interrogent désormais sur la pertinence des sanctions prises contre la Russie, à en croire un récent sondage Elabe pour BFM TV.Plus de 7 Français sur 10 pensent ainsi que les sanctions prises par l’Union européenne sont inefficaces pour mettre fin au conflit en Ukraine (74%). Une opinion majoritaire au sein de toutes les catégories populations et de tous les électorats, y compris dans celui d’Emmanuel Macron (56%).En conséquence, bon nombre de sondés estiment que les sanctions ne doivent pas être l’alpha et l’oméga du gouvernement. 32% d’entre eux pensent qu’il faudra réduire les restrictions contre Moscou et le soutien à l’Ukraine si l’impact sur leur pouvoir d’achat se détériore encore davantage. 27% pensent d’ores et déjà qu’il faut arrêter les sanctions pour rétablir la situation économique et commerciale.Les Français qui bouclent leurs fins de mois sans se restreindre (45%) et notamment ceux en capacité d’épargner (53%,) estiment au contraire que le soutien à l’Ukraine et les sanctions contre la Russie sont la priorité.L’Europe en ébullitionPlusieurs gouvernements européens ont déjà demandé des sacrifices à leur population, afin d’anticiper la crise énergétique qui pourrait s’aggraver cet hiver. Des pénuries d’hydrocarbures sont notamment redoutées, alors que Moscou a mis un terme à certaines livraisons de gaz et que l’UE s’est elle-même coupée du pétrole russe.Mais dans certains pays, la grogne monte déjà.À Prague, 70.000 personnes ont ainsi manifesté contre l’inflation, ce 3 septembre, accusant le gouvernement tchèque de prêter plus d’attention au conflit en Ukraine qu’à ses propres citoyens.Même colère à Naples, où des habitants n’ont pas hésité à brûler leur facture d’électricité devant les caméras, pour protester contre la flambée des prix de l’énergie.En France, un rassemblement a également eu lieu ce 3 septembre, organisé par le mouvement Les Patriotes, de Florian Philippot. Les manifestants ont appelé à la démission d’Emmanuel Macron et à la sortie de l’OTAN. L’événement a d’ailleurs donné lieu à un quiproquo médiatique, la chaîne LCI prétendant que la manifestation n’avait jamais eu lieu et fustigeant des images montées en épingle par "la propagande russe". Avant de finalement s’excuser.

