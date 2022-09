https://fr.sputniknews.africa/20220906/denoncant-la-propagande-russe-lci-se-piege-et-lance-une-fake-news-puis-sexcuse--1056099841.html

Dénonçant "la propagande russe", LCI se piège et lance une fake news puis s’excuse

Dénonçant "la propagande russe", LCI se piège et lance une fake news puis s’excuse

Une bourde en direct sur LCI. Les journalistes d’Un œil sur le monde ont accusé une chaîne d’information russe d’avoir "détourné" les images d’une... 06.09.2022, Sputnik Afrique

Le hashtag #LCIGate a débarqué aujourd'hui sur les réseaux sociaux après que deux journalistes de la chaîne ont nié, à tort, l’existence d’une manifestation à Paris, pointant "la propagande russe".On est le soir du 5 septembre et, dans une émission Un œil sur le monde sur LCI, Julien Arnaud et Magali Barthès affirment farouchement que les images, sur la chaîne russe Pervy kanal, d’une manifestation parisienne ne sont qu’un "montage bidon" servant à "la propagande russe". Sauf qu’en réalité, les images sont vraies et ont été faites lors de la manifestation de Florian Philippot ce week-end.Pendant qu’on regarde le reportage russe sur le rassemblement organisé par le mouvement Les Patriotes, le présentateur de TF1/LCI commente:"Regardez d'ailleurs comment les Russes utilisent ces divisions pour les monter en épingle".Ensuite, la star de la chaîne, Julien Arnaud, reprend l’antenne pour déclarer:Des propos tout de suite soutenus par sa collègue, Magali Barthès."LCI était informée et invitée"La manifestation intitulée Rendez-vous de la résistance! s’est en effet déroulée le 3 septembre. Après être partie de la Place de la Bourse, elle s’est terminée devant le Conseil d’État. Parmi les slogans de ceux qui ont protesté contre le rationnement et la guerre, on pouvait entendre "destitution" et "sortir de l’Otan".Sollicité par Le Figaro, Florian Philippot a tenu à souligner qu'un communiqué de presse avait été envoyé à un millier de journalistes, dont certains de LCI. D’après lui, "ceux-ci ont même consulté le communiqué avant la manifestation".Pointant la "nouvelle fake news de LCI", le chef des Patriotes s’est insurgé sur Twitter contre l’approche du média:Julien Arnaud a apporté ses excuses via Twitter suite à cette "erreur regrettable":À suivre donc…

