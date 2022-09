https://fr.sputniknews.africa/20220905/crise-energetique-une-trentaine-de-piscines-publiques-fermees-brusquement-en-france-1056085766.html

Crise énergétique: une trentaine de piscines publiques fermées brusquement en France

Ce lundi, une trentaine de piscines publiques, à travers tout l'Hexagone, ont été soudainement fermées puisque la société exploitante Vert Marine ne parvient... 05.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-05T16:18+0200

2022-09-05T16:18+0200

2022-09-05T16:33+0200

piscine

france

énergie

prix

Une trentaine de piscines publiques, à Limoges, Granville ou encore Versailles, ont fermé brutalement leurs portes lundi car la société exploitante Vert Marine ne peut plus faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, a indiqué cette société dans un communiqué transmis à l'AFP.Environ 10% des 4.000 piscines publiques françaises sont gérées via une délégation de service public et non directement par la collectivité où elle est implantée. Souvent chauffées au gaz, les piscines sont des équipements très énergivores et subissent de plein fouet la hausse des prix.Essayant en vain de gérer la flambée des prix de l'énergie, certaines piscines françaises ont opté pour nombre de mesures depuis cet été: réduction de leurs plages horaires ou encore la baisse du thermostat pour adoucir la note. Par exemple, à Échirolles (Isère), depuis début juillet la température de l'eau est passée de 27 à 25 degrés à l'extérieur et de 27,5 à 26 à l'intérieur. Un degré en moins représente une économie de 7%, selon la ville.Déjà impactées par la pandémieLes piscines ont déjà pris de plein fouet les fermetures dues au Covid, avec une perte de 200.000 euros en moyenne par équipement, selon France Urbaine, association qui regroupe métropoles et grandes villes de France.

