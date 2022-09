https://fr.sputniknews.africa/20220910/elisabeth-ii-en-afrique-des-relations-qui-ont-dure-plus-de-70-ans---images-1056136375.html

Élisabeth II en Afrique: des relations qui ont duré plus de 70 ans - images

La défunte reine a beaucoup voyagé en Afrique, puisqu’elle a visité tous les États membres du Commonwealth, à l'exception du Cameroun et du Rwanda qui n'ont... 10.09.2022, Sputnik Afrique

Élisabeth II est l'un des chefs d'État qui a le plus voyagé, mais le continent africain a joué un rôle particulier dans sa vie.La reine a visité 53 nations du Commonwealth, associant la Grande-Bretagne et la plupart de ses anciennes colonies. Elle a également effectué des visites d'État dans plusieurs pays non membres au cours de ses 70 ans de règne.Les pays d’Afrique du NordElizabeth II a effectué son seul voyage en Afrique du Nord en octobre 1980. Après une brève escale en Tunisie, ses trois jours à Alger ont été principalement consacrés à la rencontre des victimes et des survivants du tremblement de terre d'El Asnam survenu deux semaines plus tôt.Elle est aussi allée au Maroc où elle a visité les anciennes citadelles de Marrakech et Casablanca, ainsi que la capitale, Rabat.Les pays d’Afrique australeLa reine s'est rendue pour la première fois en Afrique du Sud avant son règne, en 1947, avec ses parents George VI et la reine Élisabeth, et sa sœur la princesse Margaret. Ce n'était pas encore une république et on était à un an de la période la plus dure de l'apartheid.Après la fin de l'apartheid, Élisabeth est revenue avec le prince Philip pour une tournée de six jours en 1995. Elle était accompagnée du Président Nelson Mandela, et a décrit le voyage comme "l'une des expériences exceptionnelles de ma vie".Le monarque britannique avait entrepris une grande tournée en Afrique australe en 1979, visitant quatre pays en quelques semaines, commençant par la Tanzanie, accueillie par le Président Julius Nyerere. Elle y a visité Arusha, Dar es Salaam, Zanzibar et le mont Kilimandjaro à la frontière avec le Kenya.Au Malawi, la reine a assisté à plusieurs réceptions avec le Président Hastings Banda, ornée d'un diadème en diamants et d'autres bijoux précieux. Au Botswana, elle était accompagnée de son époux Philip et du jeune prince Andrew.En 1991, Élisabeth II a également visité deux États récemment indépendants: le Zimbabwe et la Namibie.À l’époque, le Zimbabwe souffrait d'une sécheresse, mais il a plu durant la visite royale alors il a été demandé à la reine de rester pour que la chance continue. "Je prie pour que la sécheresse se termine bientôt et que vous ayez suffisamment de pluie l'année prochaine", a-t-elle déclaré avant de partir. Cependant, la sécheresse a repris en 1992.En Namibie, la reine et le prince Philip ont été accueillis dans la capitale Windhoek par le nouveau Président Sam Nujoma, avant de visiter Ondangwa près du parc national d'Etosha.Le dernier voyage africain de la reine Élisabeth au XXe siècle a eu lieu en 1999 au Mozambique, une ancienne colonie portugaise qui avait rejoint le Commonwealth quatre ans plus tôt. C’était un très court séjour de 12 heures.Afrique de l’EstEn 1952, la princesse Élisabeth est allée au Kenya, qui était encore une colonie britannique.Elle et son mari ont séjourné à l'hôtel Treetops –littéralement construit dans les branches d'un arbre– dans le parc national d'Aberdare lorsqu'ils ont reçu la tragique nouvelle de la mort subite du roi George VI d'une crise cardiaque. Ils ont dû rapidement rentrer à Londres.La première visite d'État de la reine après son couronnement en 1953 a eu lieu en Ouganda, une étape de son tour du monde qui a duré deux ans. Elle a passé une journée à Aden, aujourd'hui une province du Yémen, avant de s'envoler pour la Libye par la suite.Huit ans avant l'indépendance de l'Ouganda, elle a visité le parc national de Kazinga, rebaptisé plus tard parc national Queen Élisabeth en son honneur.L'année 1965 a vu le couple royal visiter l'Éthiopie, l'un des derniers royaumes d'Afrique, où elle a parcouru les rues de la capitale Addis-Abeba avec l'empereur Haïlé Sélassié dans un carrosse tiré par six chevaux blancs. Ils ont ensuite dîné dans l'ancien palais, où l'empereur gardait ses lions de compagnie dans les jardins, avant une semaine de visite du pays.Élisabeth s'est ensuite rendue au Soudan voisin, où elle s'est livrée à sa passion pour les courses de chevaux dans la capitale Khartoum, a visité une galerie d'art, puis s'est envolée pour voir un barrage sur le Nil Bleu.L'océan IndienÉlisabeth et Philip se sont aventurés dans l'océan Indien en 1972, où deux petites nations insulaires d'Afrique dépendaient de la Couronne. Elle a inauguré l'aéroport international des Seychelles et a vu une tortue géante de 75 ans.À Maurice, le couple a été accueilli dans la capitale Port Louis par quelque 250.000 personnes. Élisabeth a ouvert la sixième session du troisième parlement mauricien avant de s'envoler pour Nairobi (Kenya).L’Afrique de l’OuestQuatre ans après l’indépendance du Ghana, la reine s’y est rendue, en 1961. Sa danse avec le Président Kwame Nkrumah est restée dans les mémoires.Après l'explosion de bombes dans la capitale Accra, et puisque Nkrumah entretenait de bonnes relations avec l'URSS et la Chine, on craignait pour sa sécurité. La prochaine escale africaine du Royal Yacht Britannia lors de cette tournée était le voisin du Ghana, la Sierra Leone, dont elle est restée monarque jusqu'en 1971, date à laquelle le pays est devenu une république.Au Ghana, la reine s'est également rendue en 1991.

