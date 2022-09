https://fr.sputniknews.africa/20220908/la-reine-elisabeth-ii-la-monarque-britannique-ayant-regne-le-plus-longtemps-est-decedee-1056038383.html

Décès de la reine: Élisabeth II, la monarque britannique avec un record de longévité de règne

Décès de la reine: Élisabeth II, la monarque britannique avec un record de longévité de règne

La reine Élisabeth II, la monarque britannique ayant régné le plus longtemps, est décédée ce 8 septembre. 08.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-08T20:02+0200

2022-09-08T20:02+0200

2022-09-08T20:38+0200

royaume-uni

reine élisabeth ii

décès

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103533/37/1035333798_0:81:3125:1839_1920x0_80_0_0_061aaa72edffaa08d50bd6e2ef21fd50.jpg

La reine de 12 Premiers ministres, Élisabeth II, avait dépassé Victoria et était devenue la monarque britannique au plus long règne le 9 septembre 2015. Elle est décédée ce 8 septembre 2022, après 70 ans de règne.Née en 1926, Élisabeth Alexandra Mary est devenue reine à l'âge de 25 ans et a régné pendant cinq décennies en étant témoin d'énormes changements sociaux et de développement au Royaume-Uni et dans le monde entier.Élisabeth a grandi dans la résidence située au 145, Piccadilly, à Londres, et fait ses études à domicile. Sa vie a changé à jamais lorsque le roi George V est mort et que son oncle Edward, qui a abdiqué peu après, lui a succédé sur le trône. Son père est devenu le roi George VI, laissant la princesse Élisabeth première en ligne pour le trône.Pendant la Seconde Guerre mondiale, la princesse Élisabeth s’est enrôlée au sein de l'Auxiliary Territorial Service, désirant apporter sa contribution à l'effort national. C'est au cours de ces années qu'elle a commencé à correspondre avec un jeune officier de la marine, Philippe de Grèce et de Danemark.À la fin de la guerre en 1945, Élisabeth et sa sœur Margaret se joignent anonymement à la foule devant le palais de Buckingham, une occasion qui deviendra plus tard impossible.Le 20 novembre 1947, Élisabeth et Philip Mountbatten se marient à l'abbaye de Westminster. Elle avait payé sa robe avec des coupons de rationnement. Philip a renoncé à ses titres grecs et danois et a changé de religion pour l’épouser. Le couple a eu les années de mariage les plus longues de tous les monarques britanniques.Son père, le roi George VI, souffrant de problèmes de santé, Élisabeth doit alors assumer davantage de fonctions royales et a accès aux télégrammes du Bureau des Affaires étrangères et aux rapports parlementaires. Le jour de son 21ème anniversaire, elle entreprend une tournée officielle en Afrique du Sud.Au cours de sa visite en Afrique du Sud, la princesse prononce un discours dans lequel elle dit:Le premier enfant de la reine et du prince Philip, Charles, est né en 1948, leur fille Anne en 1950. Le 6 février 1952, lors d'une visite royale au Kenya, la nouvelle de la mort de son père et de l'accession immédiate d'Élisabeth au trône arrive. Proclamée reine, elle rentre au Royaume-Uni et s'installe à Buckingham avec Phillip, duc d'Édimbourg.En 1960, le prince Andrew est né et leur quatrième enfant, Edward, en 1964. En 1965, la reine est sur le trône depuis plus de 10 ans. En tant que chef du Commonwealth, un titre créé par son défunt père, elle a visité les 53 nations le composant, à l'exception du Cameroun et du Rwanda, maintenant des liens forts avec les pays qui avaient quitté l'Empire, mais souhaitant rester proche de la monarchie britannique. En 1977, Élisabeth a célébré le jubilé d'argent de son accession.En 1981, lors de la traditionnelle parade du Trooping the Colour, six coups de feu visent la reine alors qu'elle descend The Mall sur son cheval. Les tirs sont à blanc mais l'assaillant, âgé de 17 ans, est arrêté. Six semaines plus tard, le prince Charles épouse Diana Spencer.En 1982, la reine a accueilli le Président américain Ronald Reagan au château de Windsor, mais elle a été furieuse lorsqu'il a ordonné l'invasion de la Grenade sans l'en informer. Dans les années 1990, les sentiments antirépublicains commencent à monter en raison des révélations sur sa fortune privée et des rapports continus de la presse britannique sur les aventures extraconjugales de ses enfants.En 1992, année que la reine qualifie d'"annus horribilis", son deuxième fils, Andrew, se sépare de sa femme Sarah, duchesse d'York, et sa fille Anne divorce de son mari, le capitaine Mark Phillips. En novembre, sa résidence, le château de Windsor, est gravement endommagée par un incendie.En octobre 1994, la reine effectue son premier voyage royal en Russie, où elle s'assied aux côtés du Président Boris Eltsine dans la salle Catherine du Kremlin. Avant de partir pour Saint-Pétersbourg, elle assiste à un ballet au théâtre Bolchoï et à une chorale orthodoxe qui chante pour elle sous les dômes dorés de la cathédrale de l'Assomption.À ce moment-là, son fils aîné, le prince de Galles, et son épouse, Diana, princesse de Galles, se sont séparés. Diana est décédée dans un accident de la route à Paris en 1997, ce qui a choqué la nation et modifié la perception du public à l'égard de la famille royale britannique.La reine a rendu hommage à Diana, la décrivant comme un "être humain exceptionnel et doué" et a admis qu'il y avait "des leçons à tirer de sa vie et de l'extraordinaire réaction du public à sa mort".Les 50 ans de règne d'Élisabeth, en 2002, ont été marqués par les célébrations de son jubilé d'or, l'année même de la mort de sa mère et de sa sœur.Monarque généralement en bonne santé, la reine a dû subir une opération de ses deux genoux en 2003.Lors de son deuxième discours aux Nations unies en 2010, la reine a été présentée comme "une ancre pour notre époque".Au moment des célébrations de son jubilé de diamant en 2012, elle a publié une déclaration disant:Le taux d'approbation de la reine a atteint 90% - le plus haut jamais atteint durant son règne.Le 18 décembre 2012, elle est devenue le premier souverain britannique à assister en temps de paix à une réunion du Cabinet depuis le roi George III en 1781. Les lois d'adhésion ont été modifiées en 2013 afin que l'enfant le plus âgé du monarque, fille ou garçon, ait droit au trône, au lieu que ce soit uniquement l'aîné des garçons. Le 9 septembre 2015, Élisabeth II est devenue le monarque britannique ayant régné le plus longtemps, conformément à la modification de la loi d'accession.La reine laisse derrière elle quatre enfants, huit petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants après 70 ans sur le trône. Le prince Charles va maintenant devenir roi.

royaume-uni

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

royaume-uni, reine élisabeth ii, décès